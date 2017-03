Unterföhring (ots) - SAT.1-Shows weiter erfolgreich am Sonntag:"The Voice Kids" behauptet sich zum Auftakt der Battles mit starkenMarktanteilen von 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern. Schon am Vorabend freut sich SAT.1 über tolleQuoten für "The Biggest Loser": Die Abnehm-Show punktet mit 12,7Prozent Marktanteil."The Voice Kids" immer sonntags, 20:15 Uhr, in SAT.1Infos zu "The Voice Kids" und Bilder der Talente gibt es auf derPresseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceKids.deBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 06.03.2017 (vorläufig gewichtet: 05.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell