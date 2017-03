Unterföhring (ots) -Das macht Spaß! SAT.1 startet in dieser Woche den neuen FunFreitag (10. März). Dabei kommt es zum Gipfeltreffen von Deutschlandsbeliebtesten Comedians in den Comedy-Shows "Genial daneben", "PaulPanzers Comedy Spieleabend" und "Rabenmütter". SAT.1-GeschäftsführerKaspar Pflüger: "Den neuen Show-Sonntag haben unsere Zuschauer festin ihren Wochenplan aufgenommen. Freitags setzt SAT.1 jetzt aufComedy. Am neuen Fun Freitag laden wir zum Lachen ein - mit der neuenShow 'Paul Panzers Comedy Spieleabend' und mit vertrauten Shows wie'Genial daneben' oder 'Rabenmütter'.""Genial daneben": Was ist eine Opferwurst?In "Genial daneben" um 21:15 Uhr stellt Hugo Egon Balder seinem Teamabsurde Fragen wie "Was ist eine Opferwurst?" Hella von Sinnen,Wigald Boning, Luke Mockridge, Ralf Schmitz und Kaya Yanar versuchendie genialdanebenen Fragen der Zuschauer zu beantworten. "Es sind dieberühmten Recken und alten Zirkuspferde dabei und all diesewunderbaren neuen Comedians mit ihren frischen Talenten, mit ihrerSpielfreude", freut sich Hella von Sinnen."Paul Panzers Comedy Spieleabend": Ein Abend mit Freunden - und ganzDeutschland schaut zuZum entspannten Wochenendstart liefert Paul Panzer ein Warm-Up fürKörper und Gehirn: Der Comedian mit Sprachfehler und Hornbrillespielt Spielchen mit seinen prominenten Kandidaten Verona Pooth, JanaIna Zarrella, Panagiota Petridou, Chris Tall, Martin Rütter undWigald Boning bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" um 20:15 Uhr. "Eswird einfach nur lustig, locker, entspannt. Wie ein Spieleabendzuhause mit Freunden, nur hier schaut Deutschland zu", verrät PaulPanzer.Die "Rabenmütter": Chronisch überfordert, übertrieben fürsorglichoder unverschämt direktIn neuen Folgen der Sketch-Comedy "Rabenmütter" laufen Anna JuliaKapfelsperger (31, "Kokowääh"), Milena Dreißig (41, "Stromberg"),Mimi Fiedler (41, "Tatort" Stuttgart) und Friederike Kempter (36,"Tatort" Münster) um 22:15 Uhr zu komödiantischer Höchstform auf:"Bei uns regiert die Anarchie", warnt Schauspielerin FriederikeKempter. Denn die "Rabenmütter" sind vor allem eins: unvorhersehbar.Und dabei herrlich politisch unkorrekt...Der neue Fun Freitag in SAT.1, ab 10. März 2017 im Überblick:20:15 Uhr: "Paul Panzers Comedy Spieleabend"21:15 Uhr: "Genial daneben"22:15 Uhr: "Rabenmütter"Alle Infos zu den Shows finden Sie auf www.sat1.de und auf unsererPresseseite www.presse.sat1.de/funfreitagBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell