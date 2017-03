Unterföhring (ots) -Der neue Fun Freitag in SAT.1 legt ordentlich zu! Starke 13,1 ProzentMarktanteil (14-49 J.) holt "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder.Die Comedyshow steigert sich damit wieder deutlich zur Vorwoche."Paul Panzers Comedy Spieleabend" erzielt in der Primetime mit 9,8Prozent Marktanteil bei den 14-49-jährigen Zuschauern einen Bestwert.Auch die "Rabenmütter" erreichen im Anschluss an "Genial daneben" mit11,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.) Staffelbestwert.Alle Infos zur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseitewww.presse.sat1.de/funfreitag und auf www.sat1.de/genial-daneben.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 25.03.2017 (vorläufig gewichtet: 24.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell