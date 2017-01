Unterföhring (ots) - 20. Januar 2017. Crime Is King! Mit sehrguten 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen startete"Criminal Minds" (20:15 Uhr) am Donnerstagabend in die zwölfteStaffel in SAT.1. Im Anschluss (21:15 Uhr) erzielte eine weitereFolge der Erfolgsserie 11,8 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 20.01.2017 (vorläufig gewichtet:19.01.2017)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell