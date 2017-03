Mit SAS Scandinavian Airlines sechsmal pro Woche von Stuttgart nach Stockholm

Stuttgart (ots) - Die Fluggesellschaft SAS Scandinavian Airlineshat ihre Nonstop-Verbindung Stuttgart - Stockholm gestartet: Ab 26.März 2017 startet sie immer sonntags bis freitags mit einem CanadairRegional Jet CRJ 900 mit 90 Sitzplätzen von Stuttgart in dieschwedische Hauptstadt. In Stuttgart hebt die Maschine werktags um14.25 Uhr ab und sonntags bereits um 10.45 Uhr. Der Rückflug ausStockholm nach Stuttgart startet montags bis freitags um 11.40 Uhrvom Flughafen Arlanda und landet um 13.55 Uhr in Stuttgart. DerSonntagsflug startet um 08.00 Uhr in Stockholm und landet um 10.15Uhr wieder in Stuttgart.Von ihrem Drehkreuz Stockholm aus bietet die Scandinavian Airlineszahlreiche Anschlussverbindungen innerhalb Skandinaviens undNordeuropas sowie Verbindungen nach Asien und in die USA an. Die 1946gegründete Airline ist Mitglied der Luftfahrtallianz Star Alliance,sie betreibt eine Flotte von über 150 Flugzeugen. Vom DrehkreuzStockholm Arlanda International bieten sich zahlreicheUmsteigemöglichkeiten u.a. in die Vereinigten Staaten, nach Chinaoder Japan.Pressekontakt:Pressestelle Flughafen Stuttgartpresse@stuttgart-airport.comOriginal-Content von: Flughafen Stuttgart GmbH, übermittelt durch news aktuell