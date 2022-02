SASKATCHEWAN POLYTECHNIC FÜHRT EINE PLATTFORM ZUR BEWERTUNG VON LERNINHALTEN EIN, UM STUDIERENDE AUF ERFOLG IN IHREN MATHEMATIKKURSEN IN DEN BEREICHEN INGENIEURWESEN, TECHNOLOGIE UND HANDEL VORZUBEREITEN

Saskatoon, Sk (ots/PRNewswire) -Saskatchewan Polytechnic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3424335-1&h=2822658142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3424335-1%26h%3D3490045960%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsaskpolytech.ca%252F%26a%3DSaskatchewan%2BPolytechnic&a=Saskatchewan+Polytechnic) ist in der Provinz Saskatchewan der wichtigste Anbieter technischer Ausbildung und Qualifizierung für mehr als 28.000 Studierende und bietet Programme an, die alle Wirtschaftszweige betreffen. Ihre Priorität ist es, sicherzustellen, dass Studierende Zugang zu einer hochwertigen, innovativen postsekundären Ausbildung und Arbeitgeber Zugang zu hochqualifizierten und qualifizierten Arbeitskräften haben, die zum Wohlstand der Provinz Saskatchewan beitragen.Die Saskatchewan Polytechnic hat festgestellt, dass ihre neu eintretenden Studierenden eine Lücke in ihrer Rechenkompetenz haben, die sich negativ auf die Leistungen in ihren Mathematikkursen auswirkt. Viele Studierende verfügen nicht über die erforderlichen Mathematikkenntnisse und haben nicht das nötige Selbstvertrauen, um in ihren Mathematikkursen erfolgreich sein zu können - eine häufige Erfahrung an postsekundären Einrichtungen im ganzen Land. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen erstellten die Einrichtungen ihre eigenen Bewertungen und Hilfsmaterialien mit dem Ziel, die Lücke bei der Rechenkompetenz der Studierenden, die in die postsekundäre Ausbildung eintreten, zu schließen.Saskatchewan Polytechnic entschied sich für ein Pilotprojekt und die Einführung der Plattform (namens OCMT) zur Bewertung von Lerninhalten. Sie wurde von den 24 öffentlich finanzierten Ontario-Colleges im Rahmen des College Math Projekts (CMP) und des nachfolgenden College Student Achievement Projekts (CSAP) entworfen. Das CSAP führte mehr als zehn Jahre lang Forschungen und Feldversuche mit mehr als 10.000 Studierenden durch, die zur Entwicklung des OCMT führten, das in zahlreichen postsekundären Einrichtungen in ganz Kanada erfolgreich zur Verbesserung der Rechenkompetenz der Studierenden eingesetzt wurde.Im Sommer 2020 testete Saskatchewan Polytechnic das OCMT mit etwa 200 Studierenden, die in Mathematikkursen für Ingenieurwesen und Technologie eingeschrieben waren. Die Plattform wurde über die Lerndienste der Einrichtung eingeführt und in das Lernmanagementsystem integriert, um den Studierenden eine Single-Sign-On-Funktion für den Zugang zur Plattform zu ermöglichen.Das OCMT präsentierte den Studierenden eine diagnostische Bewertung, die ihnen helfen sollte, ihre Stärken und Schwächen zu ermitteln. Auf der Grundlage der Ergebnisse der diagnostischen Bewertung konnten die Studierenden ihre Rechenkompetenz mithilfe interaktiver, sprachgesteuerter Module verbessern. Nach Abschluss der Module konnten sie ihre Fortschritte durch eine umfassende Gesamtbewertung beurteilen.Die Ergebnisse des Pilotprojekts führten zu Änderungen an der Plattform, um das Engagement und die Effektivität zu erhöhen. Dazu gehörte die Möglichkeit, dass die Studierenden nach erfolgreichem Abschluss des OCMT ein Zertifikat erhalten. Außerdem erhielten sie für diese Leistung 5 % der Punkte ihres jeweiligen Kurses.Im Herbst 2021 wurde das OCMT auf eine größere Gruppe von Studierenden ausgeweitet, die in den Fächern Ingenieurwesen, Technik und Handel im Mathematikkurs eingeschrieben sind. Dank regelmäßiger Mitteilungen der Lerndienste, Programmleiter und Mathematikdozenten an die neuen Studierenden stieg die Nutzung der Plattform durch die Studierenden erheblich an. Darüber hinaus zeigten die Datenvisualisierungen, dass viele Studierende, sobald sie auf der Plattform waren, alle Aufbaumodule durchliefen und bei der Gesamtbewertung hohe Punktestände erreichten. Die Daten der Studierenden in den einzelnen Themenbereichen zeigten einen allgemeinen Anstieg der Punktestände von der Diagnose bis zur Gesamtbewertung.Der Erfolg dieser Pilotprojekte hat das Saskatchewan Polytechnic dazu ermutigt, Wege zu finden, wie das OCMT allen Studierenden in der gesamten Einrichtung zugänglich gemacht werden könnte, um ihre Rechenkompetenz zu erhöhen und die Studierenden in ihren Mathematikkursen auf Erfolg vorzubereiten.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Saskatchewan Polytechnic die Lücke bei der Rechenkompetenz in ihrer Einrichtung schließt, wenden Sie sich bitte an ihre Partner für Lern- und Bewertungstechnologie, Vretta, unter info@vretta.com. Wegen näherer Informationen zum OCMT gehen Sie bitte auf ocmt.mathsuccess.ca.Jacob Pucar, Marketing Manager, 416 888 2011, info@vretta.comOriginal-Content von: Vretta Inc., übermittelt durch news aktuell