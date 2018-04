München (ots) -- Erste Single-Auskopplung aus dem Album "Zurück zu mir"- Musikvideo seit heute auf www.youtube.de/rtl2 online, Album absofort vorbestellbarSängerin SARAH ist in die Musikwelt zurückgekehrt. IhreSingle-Auskopplung "Genau hier" ist ab sofort auf allen digitalenKanälen erhältlich. Das Album "Zurück zu mir" erscheint am 4. Mai undkann bereits vorbestellt werden.Nach zweijähriger künstlerischer Pause konzentriert sich SARAHwieder voll auf ihr Herzensprojekt: die Musik. Ab heute ist ihreneue, deutschsprachige Single "Genau hier" auf allen digitalenKanälen erhältlich. Über 30.000 Klicks auf ihr Musikvideo nach nurwenigen Stunden zeigen: Der Song der Künstlerin kommt bei ihren Fansan. Das Video auf dem RTL II Youtube-Channel ist bereits in denYoutube-Trendcharts aufgeführt."Genau hier" erscheint bei El Cartel Music und ist seit heute aufallen digitalen Kanälen erhältlich. Das Musikalbum "Zurück zu mir"ist ab sofort vorbestellbar.Das begleitende Musikvideo gibt es auf www.youtube.de/rtl2 zusehen.SINGLE "Genau hier"Amazon, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotifyumg.lnk.to/Sarah_GenauHierALBUM: "Zurück zu mir" (Vorbestellung)Amazon, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotifyumg.lnk.to/Sarah_ZurueckZuMirPressekontakt:Martin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deAnsprechpartner:TV-AnfragenVerena Bender0221 - 93180636verena.bender@kick-media.deRadio-AnfragenRosita Blank-Luebbe040-478707rblankluebbe@t-online.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell