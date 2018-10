SARAH2 verbindet Smart Home-Welten (FOTO)

Bern (Ittigen) (ots) -hubware AG stellt am Smart Home-Kongress in Nürnberg(23.-24.10.18) das neue Schweizer Smart Home-System SARAH2 vor. Diezukunftsweisende, leistungsstarke Plattform verbindet intelligentbeliebig viele handelsübliche Haushalts- und IoT-Geräte. SARAH2 istzudem kompatibel mit den gängigen Hausautomations-Systemen undzeichnet sich durch ihre einzigartige Sicherheit aus - dank lokalerDatenhaltung und Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation. SARAH2ist ab dem 23.10.2018 in der Schweiz, in Deutschland und Österreicherhältlich.SARAH2 bietet - im Gegensatz zu den handelsüblichen Insellösungen- eine erweiterbare, technologieübergreifende Smart Home-Plattform.Aktuelle Smart Home-Standards wie KNX, Homematic, digitalSTROM undIoT-Geräte werden intelligent und sicher miteinander vernetzt. DasSystem lässt sich in kurzer Zeit installieren und wird mit minimalemAufwand zur Smart Home-Assistentin für die ganze Familie.Der Server - Herz und IntelligenzDer neue, leistungsstarke und kompakte Smart Home-Server bietetneuste Premium-Hardware mit Industrie-Standard, inkl. 5 JahreGarantie. Nebst zahlreichen Hausautomations-Systemen und IoT-Gerätenist SARAH2 neu mit dem deutschen Marktführer Homematic kompatibel.Die App - zentrale, einfache BedienungDie übersichtliche, intuitive Bedienung - ausgezeichnet als Bestof Swiss App, Kategorie IoT - ermöglicht es verschiedenen Bewohnernund Nutzern, Stimmungen und Automationen einzurichten und zuindividualisieren. Die App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar.Eine einfache Weboberfläche erleichtert es, SARAH2 mit geringemAufwand zu Installieren.«Der Smart Home-Markt wächst rasant»«Der Smart Home-Markt wächst rasant und treibt auch SARAHmassgeblich voran» erklärt hubware Gründer und GeschäftsführerChristian Moser. «Die Benutzer wünschen sich ein sicheres, robustesSmart Home System - kompatibel und laufend erweiterbar mit beliebtenIoT-Geräten und Systemen. Dies ist der Anspruch, dem wir mit derneuen SARAH2 gerecht werden möchten.»SARAH2-Produktmerkmale- Kompatibel zu KNX, digitalSTROM, Homematic, HUE, Mobotix, weiterenSystemen und IoT-Geräten- Daten bleiben zu Hause, keine Daten-Cloud- Ende-zu-Ende Verschlüsselung zwischen App und lokalem Server- Zertifizierte Industrie Server-Hardware für eine lange Lebensdauer(5 Jahre Garantie)- Einfache und intuitive Bedienung mit kostenloser Android- und iOS-App- Kinderleichte Inbetriebnahme und Wartung- Zertifizierte «Swiss Made Software»- Erhältlich über hubware Partner und auf www.hubware.houseMedieneinladung: Tag der offenen Tür, 15. November 2018, 09:00 Uhr- 16:00 Uhr, in BernWir laden interessierte Medienvertreter zum Tag der offenen Tür inunsere Smart Home-Demowohnung an der Bonstettenstrasse 12 in Bernein. Über Ihre Anmeldung (E-Mail: p.berchtold@hubware.house) freuenwir uns.Über hubware AGDie hubware AG wurde 2016 gegründet und spezialisiert sich aufSmart Home-Lösungen. Das Unternehmen aus Bern in der Schweizvertreibt seine Produkte in Europa und setzt sich zum Ziel, SmartHome intuitiv bedienbar, sicher und einer breiten Masse zugänglich zumachen.Pressekontakt:Patrick BerchtoldProdukt ManagerT: +41 58 255 25 24p.berchtold@hubware.houseWeiteres Bild- und Videomaterial: www.hubware.house/presseOriginal-Content von: hubware AG, übermittelt durch news aktuell