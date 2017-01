SAP wird mit frischem Ausblick etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP steckt sich vor allem auf die längere Sicht höhere Ziele.



Nach dem traditionell starken Schlussquartal im abgelaufenen Jahr zeigt sich die Führungsspitze des Dax -Konzerns etwas optimistischer und nimmt sich mehr Umsatz und operativen Gewinn vor als in den bisherigen Mittelfristzielen angepeilt, wie das Unternehmen am Dienstag in Walldorf mitteilte. Analysten hatten schon erwartet, dass die Walldorfer bei den Anfang 2016 festgelegten Zielen für dieses Jahr und 2020 noch Luft nach oben haben.

Konkret rechnen SAP-Chef Bill McDermott und Finanzchef Luka Mucic dieses Jahr ohne Wechselkurseinflüsse gerechnet mit einem Umsatz zwischen 23,2 und 23,6 Milliarden Euro - ein plus von bis zu knapp 7 Prozent zum Vorjahr. Getrieben wird das Wachstum vor allem von der Cloudsparte mit Software zur Miete aus dem Internet, die mit 3,8 bis 4 Milliarden Euro Erlös erneut um bis zu gut einem Drittel zulegen soll. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt SAP bei 6,8 bis 7 Milliarden Euro an - und hebt damit die untere Spanne der bisherigen Prognose etwas an.

Deutlich mehr verspricht sich das Unternehmen bei allen Kennzahlen nun bis ins Jahr 2020. Ein Cloudumsatz von 8 bis 8,5 Milliarden Euro soll den Gesamtumsatz bis auf 28 bis 29 Milliarden Euro anschieben. Das bereinigte Ebit soll dann zwischen 8,5 und 9 Milliarden Euro liegen. Konzernchef Bill McDermott sprach von "enormem Vertrauen" in die neuen Ziele bis 2020./men/stb