SAP verspricht massive Kostensenkung

Sie ist die erste privatisierte Landesbank in Deutschland: 2018 musste die Hamburg Commercial Bank (ex HSH Nordbank) nach Jahren der Schieflage und auf Anweisung der EU-Kommission verkauft bzw. abgewickelt werden. Im November letzten Jahres ging die Landesbank dann für eine Milliarde Euro an eine US-Investorengruppe unter Führung des Hedgefonds Cerberus.

Im Zuge der Transformation von einer öffentlichen zu einer privaten Bank will



