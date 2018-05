SAP und Personalbericht im Fokus des NDR Verwaltungsrats

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Hamburg (ots) - In seiner Sitzung am 18. Mai in Hamburg hat derNDR Verwaltungsrat für den NDR den Startschuss zu einem der größtenStrukturprojekte der ARD gegeben: der SAP Prozessharmonisierung. ImRahmen der von den Ländern geforderten Strukturoptimierungen der ARDist innerhalb des Senderverbunds ein Projekt entwickelt worden, dasdie Geschäftsprozesse von neun ARD-Anstalten und desDeutschlandradios vereinheitlichen und effizient gestalten wird. "DasSAP Harmonisierungsprojekt ist eine Herkules-Aufgabe von zehn Jahrenund wird im Ergebnis etwa 70 Millionen Euro Einsparungen erbringen",so Dr. Dagmar Gräfin Kerssenbrock, die Vorsitzende des NDRVerwaltungsrates.Zustimmend nahm der Verwaltungsrat den jährlichen Personalberichtentgegen, der neben einem kontinuierlich steigenden Anteil weiblicherFührungskräfte im NDR auch belegt, dass 85 Prozent allerMitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NDR für das Programm und dieProgrammerstellung arbeiten. "Die erneuten Anforderungen der KEF anPersonalkonzepte und ihre Vergleichbarkeit wurden umgesetzt undmachen gleichzeitig deutlich, dass pauschale Personalkürzungen - wievon der KEF für die ARD in Höhe von 0,5 Prozent pro Jahr gefordert -programmliche Auswirkungen haben werden", stellte Dr. GräfinKerssenbrock fest.In der Debatte zwischen Ländern und Rundfunkanstalten überprogrammliche Einsparungen unterstützt der Verwaltungsratausdrücklich die Haltung des NDR und der ARD, keine konkretenEinsparvorschläge durch Programmreduzierungen vorzulegen. DasSpar-Ultimatum der Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder,Ministerpräsidentin Malu Dreyer, an ARD und ZDF, sei konsequentzurückzuweisen. "Der NDR macht Programm für die Menschen in seinemSendegebiet und die ARD bedient die Vielfalt im Bundesgebiet mitüberregionalen Angeboten. Den Menschen diese Angebote auf Zuruf derPolitik wegzunehmen, hieße den Funktionsauftrag desöffentlich-rechtlichen Rundfunks zu missachten und dieBeitragsakzeptanz in der Gesellschaft zu untergraben", so Dr. GräfinKerssenbrock.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell