Frankfurt (ots) - SAP und Adidas sind die diesjährigen "GlobalRanking Champions" Deutschlands. Das Softwareunternehmen aus Walldorfund der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach haben bei einerumfassenden Analyse von 150 nationalen und internationalenUnternehmenswettbewerben als beste Unternehmen in Deutschlandabgeschnitten. Erhoben wurde die Studie von dem auf Rankings- undAwards-Management spezialisierten Beratungsunternehmen R.A.T.E. inKooperation mit dem F.A.Z.-Institut. Die Unternehmen erhielten dieAuszeichnungen im Rahmen des 13. Deutschen Marken-Summit -Responsible Brands, der am 16. und 17. Oktober in Frankfurtstattfindet. Der vom F.A.Z.-Institut ausgerichtete DeutscheMarken-Summit ist als Leitveranstaltung für Markenentscheiderdeutscher und internationaler Unternehmen seit langem etabliert. Der"Global Ranking Champion" basiert auf einer quantitativen Analyse der150 bedeutendsten industrieübergreifenden Reputations-Rankingsweltweit. Neben der globalen und multinationalen Ebene werdenaußerdem die wichtigsten Wettbewerbe der zehn größtenVolkswirtschaften (Brasilen, China, Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, USA) in dieMeta-Analyse einbezogen. "Damit lichten wir den Dschungel derzahlreichen Unternehmensrankings und Awards", sagt Steffen Rufenach,der Geschäftsführer von R.A.T.E. Bei der Untersuchung werden dieveröffentlichten Ränge jedes Unternehmens ermittelt, gewichtet undaggregiert. Die Gewinnerunternehmen zeichnen sich durch besondersgute Ergebnisse und eine starke Präsenz in den Rankings aus. "Mitunserer Studie ziehen wir das Fazit aus den wichtigsten Rankings undermitteln die Global Ranking Champions", erläutert Rufenach.SAP: Nummer 1 im Bereich Ranking-PerformanceAuf globaler Ebene hat - wie auch im Vorjahr - der amerikanischeSoftwarekonzern Microsoft die Nase vorn. Auf den Plätzen 2 und 3finden sich Apple und Amazon. Als einzigesdeutsches Unternehmen hat es SAP unter die Top Ten der globalenUnternehmen geschafft: Im Vergleich zu 2018 verbesserte es sich damitum 17 Ränge.Das sehr gute Abschneiden auf internationaler Ebene bescherte SAPauch den Spitzenplatz unter den deutschen Unternehmen - im Vorjahrrangierte es hier noch auf Platz 6. SAP war 2019 neunmalRanking-Spitzenreiter und landete stets unter den Top Five beianderen Rankings. Ein weiterer Grund für die Top-Performance von SAPsind die guten Ergebnisse bei zwei Ratings, in denen das Unternehmenim Vorjahr nicht vertreten war: Die Aufnahme in den beiden Ratings"Sector-Neutral Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)"und "GPWFrance's best employers" spricht für das starke Engagement von SAP imweltweiten Wettbewerb um Talente. Bei den deutschen Unternehmenbelegten Siemens und BMW die Plätze 2 und 3.Adidas: Nachhaltigstes deutsches UnternehmenBeim erstmals vergebenen "Green Ranking Champion" ging Adidas alsnachhaltigstes deutsches Unternehmen hervor. Hierzu wurden 60Umweltrankings und Preise auf globaler und regionaler Ebeneausgewertet. Die Unternehmen SAP und BMW belegen die Plätze 2 und 3.Adidas sticht durch eine besonders hohe Präsenz hervor und erhieltallein vier Top-1-Platzierungen, darunter auch im angesehenen DowJones Sustainability Index. Insgesamt rangiert es im globalenVergleich auf Rang 9. Global gesehen sind die Unternehmen Microsoft,Toyota und Canon die drei Spitzenreiter.Zur Methodologie des "Global Ranking Champions"Der Preis trägt der steigenden Bedeutung von Unternehmens-RankingsRechnung, die in großer Zahl in Leitmedien sowie auf sozialenPlattformen erscheinen. Rankings bringen komplexe Fragestellungen aufeinen leicht verständlichen Punkt und erreichen damit immenseReichweiten: Wer ist Deutschlands bester Arbeitgeber? WelcheUnternehmen sind am innovativsten oder wirtschaften amnachhaltigsten? Auf all diese Fragen geben Rankings Antworten undbeeinflussen damit maßgeblich die Reputation von Unternehmen. Der"Global Ranking Champion" ist ein weltweit einzigartiger Award. Erbasiert auf einer quantitativen Analyse der Ergebnisse von 150Rankings. Durch den Award wird erkennbar, welche Unternehmen ininternationalen Rankings sichtbar sind und ob ihre Platzierungenüberwiegend positiv oder negativ sind.Über die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- undMedieninformationen GmbHDas F.A.Z.-Institut versteht sich als Dienstleister fürKommunikations- und Marketingentscheider. Seit 1989 bietet esrelevante, glaubwürdige und hochwertige Konzeption, Analyse undBeratung für zielgruppenorientierte Kommunikation. Mit einemintegrierten Angebot aus Analyse und Beratung unterstützt esEntscheider in Marketing und Unternehmenskommunikation bei derMessung, Steuerung und Optimierung von Kommunikationsmaßnahmen.Ferner werden im F.A.Z.-Institut moderne Corporate Publishing- undEvent-konzepte entwickelt. www.faz-institut.deÜber die R.A.T.E. GmbHDie R.A.T.E. GmbH ist der Spezialist für "Measurement-basedCommunications" und Corporate Social Responsibility (CSR). R.A.T.E.ging im Jahr 2016 aus dem Unternehmen SRConsult hervor, das 2010 vonSteffen Rufenach gegründet wurde. Jedes Jahr werden weltweit hunderteUnternehmensrankings, wie beispielsweise "100 Best Companies to WorkFor", "Most Sustainable Companies" und "World's Most AdmiredCompanies" veröffentlicht. R.A.T.E. berät multinationale Unternehmendabei, den Einfluss dieser Rankings auf die Unternehmensreputation zumessen, ihre Ranking-Ergebnisse zu verbessern und die Erfolgezielgerichtet an wichtige Anspruchsgruppen wie zum Beispiel Kunden,Mitarbeiter und Investoren zu kommunizieren. Seit 2014veröffentlichen F.A.Z.-Institut und R.A.T.E. den globalen R.A.T.E.Index, ein Meta-Ranking über die 150 sichtbarsten nationalen undglobalen Rankings. Bei dieser Studie handelt es sich um die weltweiterste umfassende Analyse der Rankingperformance multinationalerUnternehmen. www.rate-index.netPressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBarbara SchulikFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: 069 7591-3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deR.A.T.E. GmbHSteffen RufenachFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: 069 5960384-01E-Mail: rufenach@rate-index.netOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell