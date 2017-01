SAP schafft Prognosen - Lizenzgeschäft im Schlussquartal robust

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dpa-AFX) - Die Umstellung auf Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet hat dem Softwarehersteller SAP im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Plus verholfen.



Der Umsatz sei 2016 um sechs Prozent auf 22,1 Milliarden Euro gestiegen, wie der Softwarekonzern mit Sitz in Walldorf am Dienstag mitteilte. Nach Steuern verdiente SAP mit 3,6 Milliarden Euro 18 Prozent mehr als im Vorjahr, als noch ein teures Abfindungsprogramm zu Buche schlug. Damit liegt SAP im Rahmen seiner Planungen. Im Gesamtjahr stieg das bereinigte operative Ergebnis um 4 Prozent auf über 6,6 Milliarden Euro. Dabei rechnet SAP Kosten für Sondereffekte wie Umbaukosten und Aktienvergütungen heraus.

Die Umsätze mit Mietsoftware fielen im traditionell starken Schlussquartal etwas schwächer aus als gedacht. Die Erlöse aus der wachstumsstarken Cloudsparte blieben mit 827 Millionen Euro etwas hinter den Erwartungen von Analysten zurück. SAP konnte sich zum Jahresschluss allerdings auf sein angestammtes Lizenzgeschäft verlassen. Mit Erlösen von knapp 2,2 Milliarden Euro konnte die Sparte mit fest installierter Software die laut Analysten bereits hohe Messlatte aus dem Vorjahr sogar leicht übertreffen./ees/men/stb