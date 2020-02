SAP: Die nächsten Stunden könnten entscheidend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie setzte am frühen Dienstagmorgen ihren in der Vorwoche begonnenen Anstieg weiter fort und erreichte die 50-Tagelinie bei 121,39 Euro. Sie war in der Vorwoche dynamisch durchschlagen worden, nachdem der Kurs am 24. Januar bei 127,00 Euro ein neues Allzeithoch ausbilden konnte und anschließend durch die einsetzenden Gewinnmitnahmen deutlich zurückgeworfen wurde.

Für die weitere Entwicklung dürfte der sich nun



