SAP legt HERVORRAGENDE Zahlen vor!

SAP veröffentlichte vor Kurzem die Ergebnisse für das vierte Quartal 2016 sowie für das Gesamtjahr und sorgte damit für gute Stimmung bei den Anlegern. Das Betriebsergebnis konnte im letzten Jahr währungsbereinigt auf 6,6 Milliarden Euro (Non-IFRS) verbessert werden, was im Vergleich zu 2015 einem Wachstum von vier Prozent entspricht. Hervorragend entwickelte sich das Geschäft mit der Cloud. SAP will seine Anstrengungen in diesem Bereich in der Zukunft noch deutlich ausweiten. Durch die guten Nachrichten soll auch die Dividende erhöht werden, eine Entscheidung darüber wird im Februar erwartet.

Die Zukunft gehört der Cloud!

Für das Jahr 2017 rechnet SAP weiter mit einer freundlichen Entwicklung des eigenen Geschäfts. Alleine durch das Cloud-Geschäft sollen zwischen 3,8 und 4 Milliarden Euro umgesetzt werden. Die obere Spanne des Zielkorridors würde nochmals 34 % über dem Segmentergebnis für 2016 (2,99 Mrd. Euro) liegen. Das Betriebsergebnis könnte sich dadurch nach aktuellen Planungen auf 6,8 bis 7,0 Milliarden Euro verbessern. Langfristig wird sich die Cloud vermutlich zum wichtigsten Geschäftszweig von SAP entwickeln. Mit den Ergebnissen des vierten Quartals konnten die Erwartungen der Analysten im Übrigen deutlich übertroffen werden, was am Dienstag auch bei der Aktie für eine positivenEntwicklung sorgte.

