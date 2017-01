SAP – die deutsche Microsoft!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

was haben Microsoft und SAP gemeinsam? Nun, beide Konzerne setzen stark auf das sogenannte Cloud-Geschäft, also die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und IT-Leistungen über das Internet. Und beide sind mit ihren Cloud-Sparten sehr erfolgreich, wie die frischen Quartalszahlen von SAP erneut beweisen.

SAP schlägt Siemens

So konnte SAP im Schlussquartal einen Umsatz von rund 827 Millionen Euro in diesem Segment erreichen. Für das laufende Jahr ist eine Steigerung um gut ein Drittel anvisiert. Lediglich die Marge gerät durch das Cloud-Geschäft leicht unter Druck, denn der Aufbau der notwendigen Rechenkapazitäten kostet eine Menge Geld. Umso wichtiger ist es, dass das traditionelle Geschäft mit festinstallierter Software weiter brummt. Und das tut es. Die Erlöse in diesem Segment lagen im letzten Quartal etwas höher, als die meisten Analysten erwartet hatten.

Auch die Anleger hatten zuletzt große Freude mit der Aktie, stieg sie doch zuletzt auf ein neues Allzeithoch bei gut 84 Euro. In diesen Kursregionen ist der SAP-Konzern gleichzeitig das wertvollste Unternehmen im DAX, gefolgt von Siemens, Bayer und BASF. Damit hat SAP als Vertreter der sogenannten New Economy den Spitzenplatz erobert und steht für die zunehmende Digitalisierung der heutigen Wirtschaft.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse