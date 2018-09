SAP Wochenanalyse Aktie: Die nächste Stufe kommt bestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP konnte in den vergangenen Handelstagen ein relativ wichtiges Signal am Markt platzieren. Immerhin gelang es dem bekannten Wert, eine runde Marke zu verteidigen, die den Aufwärtstrend im Chartbild weiterhin absichert. Konkret: SAP befindet sich zumindest seit etwa Ende April im Aufwärtsmarsch. Gestartet war der Aufwärtslauf bei ungefähr 85 Euro und führte schließlich zu neuen Allzeithochs. So wurde schließlich bereits im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.