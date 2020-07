SAP: Weiterhin im Rallyemodus

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie setzte auch an den ersten Julitagen ihren Mitte März gestarteten Anstieg fort. Dabei gelang es den Bullen, das am 19. Februar bei 129,60 Euro ausgebildete bisherige Allzeithoch zu erreichen und schließlich auch zu überwinden. Die neue Bestmarke wurde am Montag auf 130,80 Euro verbessert.

Damit wurde das alte Allzeithoch zwar gebrochen, nachhaltig und signifikant überwunden ist es derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung