SAP: Was ist das denn jetzt schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei SAP scheint es derzeit drunter und drüber zu gehen. Ende Oktober sorgten schwache Geschäftszahlen und vor allem ein schwacher Ausblick in die Zukunft für einen regelrechten Crash der Aktie. So verlor SAP in wenigen Tagen fast 30 Prozent. Zuletzt konnte sich der Kurs zwar wieder berappeln, bekommt jetzt aber erneut Gegenwind.

Wie die Baader Bank soeben vermeldete, hat sie SAP zwar von „Add“ auf „Buy“ hochgestuft, das Kursziel der Aktie aber gleichzeitig von 148 auf nur noch 123 Euro gesenkt. Damit würde die Aktie noch nicht einmal das Niveau von vor dem massiven Einbruch im Oktober erreichen.

Dabei sah es zuletzt eigentlich wieder ganz gut aus bei der Software-Schmiede. So konnte sich SAP in den vergangenen Tagen wieder langsam an die 100-Euro-Marke heranarbeiten und kurzzeitig sogar schon überbieten. Glaubt man jedoch Analyst Knut Woller der Baader Bank, könnte das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt sein.

