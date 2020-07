SAP – Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Bullen überrennen SAP heute regelrecht. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 140,00 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 143,20 EUR liegt der Hochpunkt. Bei SAP ist also Hochspannung angesagt.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 115,51 EUR, sodass SAP in Aufwärtstrends verläuft. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

