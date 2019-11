SAP: Süßes Geschenk an Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Tolle Geste an Aktionäre: Dank der von Erfolg gekrönten Konzernentwicklung offeriert SAP SE (WKN: 716460) ihren Aktionären eine höhere Kapitalausschüttung in 2020, wie gestern angekündigt. So sollen entweder Aktienrückkäufe und/oder die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für Freude bei Aktionären sorgen.

Das neue Vorstandsduo um Jennifer Morgan und Christian Klein (beide Vorstandssprecher) betonten heute „die große Bedeutung, die die SAP einer angemessenen Rendite für unsere Aktionäre und einer disziplinierten Verwendung unserer finanziellen Mittel beimisst.“ Der SAP-Konzern steht vor seinem Kapitalmarkttag am 12. November.

SAP präsentierte am 11. Oktober beeindruckende vorläufige Quartalszahlen (wir berichteten), gefolgt von einem absoluten Kursfeuerwerk – die Aktien des Softwarebranchenführers verteuerten sich von 104,94 auf 115,68 Euro. Anlegern gefiel das Wachstum, Bankanalysten wie J.P. Morgans Stacy Pollard lobten die Ergebnisse förmlich. Die Clouderlöse SAPs beispielsweise schwollen signifikant um 37% gegenüber dem Vorjahresquartal an.