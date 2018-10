SAP: Starthilfe gefällig?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP will Kunden helfen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte, werde Europas größter Tech-Konzern den Wechsel zu seiner neuen Standardsoftware S4/Hana intensivieren.

Demnach werden Interessenten künftig stärker bei der Transformation unterstützt. Dies kündigte SAP-Vorstand Michael Kleinemeier am Mittwoch auf dem Jahreskongress der DSAG („Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe“) in Leipzig an.

SAP will Schulungen forcieren

Hierfür wolle man Schulungen etablieren, um den Firmenkunden die betriebswirtschaftliche und

Ein Beitrag von Marco Schnepf.