SAP: Starkes Verkaufssignal – Alarmstufe Rot?

Kommentar von Frank Holbaum

SAP musste zuletzt herbe Kursrückschläge hinnehmen. Die Aktie gab ausgehend vom aktuellen Allzeithoch bei 96,30 Euro, erreicht am 2. Juni, bereits gut 9 % nach. Bei 87,60 Euro wurde am 28. August ein neues 6-Monats-Tief markiert. Der Wert steuert nach Ansicht charttechnischer Spezialisten nun auf das 1-Jahres-Tief bei 76,08 Euro vom 14. November 2016 zu. Dies wäre ein Kursrückgang um etwa 12 %. Unterstützungen seien kaum zu erkennen. Andererseits geben die Experten zu verstehen, dass der Kurs bis auf kleinere Ausnahmen mittlerweile seit Mitte 2008 am Steigen ist und sich zumindest charttechnisch betrachtet in seinem sehr langfristigen Aufwärtstrend befindet.

Bei den fundamental orientierten Analysten aus Bankhäusern herrscht weiterhin positive Stimmung. Immerhin 60 % votieren dafür, die Aktie auch künftig noch zu „kaufen“. 35 % wollen SAP „halten“, lediglich 5 % stufen den DAX-Titel als „Verkauf“ ein.

Technische Analysten: Spannung ist garantiert

Technische Analysten halten die Aktie derzeit für einen der heißesten Kandidaten am Markt. Der Aufwärtstrend ist nunmehr in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen gebrochen worden. Die Kurse befinden sich kurz-, mittel- und langfristig unter ihrem jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs. Allerdings ist der Abstand stets gering. Auf den langfristig bedeutenden GD200 etwa fehlen nur 1,01 %.

Daher ist die Aktie zwar formal im roten Bereich, kann jedoch auch jederzeit positiv überraschen.

