SAP: So soll der Qualtrics-Deal finanziert werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

wie es scheint, hat SAP weitere Wachstumsambitionen und will zukaufen. Dies berichtete Leonhard Kringel letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! SAP will das Marktforschungsunternehmen Qualtrics kaufen und hat nun erste Informationen zu dem geplanten Deal veröffentlicht. Die Entwicklung! Für das Marktforschungsunternehmen will der Software-Riese 7 Milliarden USD bezahlen und die Finanzierung soll, so der Nachrichtendienst „Bloomberg“, unter anderem durch Anleihen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.