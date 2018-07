SAP Schweiz erhält neuen Managing Director

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Zürich (awp) - Das Software-Unternehmen SAP Schweiz erhält mit Michael Locher-Tjoa einen neuen Managing Director. Er löst in der Funktion Bernd Brandl ab, der eine neue Führungsaufgabe in der Region SAP Mittel- und Osteuropa übernimmt, wie die Ländergesellschaft des deutschen Unternehmenssoftware-Spezialisten am Dienstag mitteilt.

Locher-Tjoa war im vergangenen Oktober als operativer Leiter (COO) zu SAP Schweiz gestossen, nachdem er zuvor verschiedenen Führungsfunktion

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten