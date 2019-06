SAP-Rivale Salesforce will Analyse-Spezialisten Tableau kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarehersteller Salesforce will sich im Analyse-Bereich verstärken.



Dazu soll der Spezialist Tableau Software erworben werden, wie beide Unternehmen am Montag bekanntgaben. Der Kaufpreis werde komplett in Aktien entrichtet. Dabei wird Tableau mit 15,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Deren Papiere sprangen an der Börse zuletzt um ein Drittel hoch. Salesforce hingegen verloren knapp sechs Prozent./he