SAP-Rivale Salesforce verblüfft Experten mit Umsatzoptimismus - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarehersteller Salesforce rechnet mit mehr Erlösen als die optimistischsten Analysten.



Der Umsatz werde im laufenden Geschäftsjahr bei 13,08 bis 13,13 Milliarden US-Dollar liegen, teilte der SAP -Konkurrent am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Experten waren nur von bis zu 13,05 Milliarden Dollar ausgegangen. Das Unternehmen hatte bisher sogar nur mit höchstens 12,71 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim bereinigten Gewinn hob Salesforce seine Prognose an und ist damit nun ebenfalls optimistischer als alle Analysten bisher.

Am Aktienmarkt sorgte der Blick in die Zukunft für Freude unter den Anlegern. Im nachbörslichen Geschäft legte der Kurs des Salesforce-Papiers in einer ersten Reaktion um dreieinhalb Prozent zu.

Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um ein Viertel auf 3,01 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang unter dem Strich von 1 auf 344 Millionen Dollar nach oben./he