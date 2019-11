SAP: Operation neues Allzeithoch läuft an!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie konnte am 3. Juli bis auf 125,00 Euro ansteigen und damit ein neues Allzeithoch ausbilden. Ihm kommt der Kurs der Aktie in diesen Tagen wieder näher, nachdem in der ersten Novemberhälfte ein erster Angriff auf das Hoch gescheitert war. Bis zum 11. November konnte die Aktie bis auf 123,98 Euro ansteigen. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein und die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



