SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner verkauft großes Aktienpaket

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dpa-AFX) - Der SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat ein großes Aktienpaket an dem Softwarehersteller verkauft.



Wie aus Pflichtmitteilungen an die Börse vom Mittwoch hervorgeht, verkaufte der Milliardär am Montag SAP-Aktien zu 98 Euro das Stück im Gesamtvolumen von rund 367 Millionen Euro. Es handle sich um einen Verkauf im Rahmen einer außerbörslichen Platzierung zu einheitlichen Bedingungen an 56 Investoren.

Über das Geschäft hatte es bereits zu Anfang der Woche Spekulationen gegeben. Am vergangenen Donnerstag verkaufte zudem laut einer weiteren Mitteilung eine Beteiligungsgesellschaft von Plattners Frau Sabine Aktien zu je 99,08 Euro für insgesamt 47,6 Millionen Euro.

Insgesamt summiert sich der Verkauf somit auf 4,2 Millionen Aktien oder etwas mehr als 0,3 Prozent der ausgegebenen Papiere. Plattner bleibt mit einem Anteil von knapp 7 Prozent der größte SAP-Aktionär. Derzeit ist der Anteil rund 8 Milliarden Euro wert. Plattner gilt als umtriebiger Technologie-Investor, der sein Geld auch in andere Projekte steckt./men/zb/jha/