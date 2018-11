SAP: Milliardenschwerer Zukauf

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Was für ein Paukenschlag direkt am ersten Tag der neuen Handelswoche: SAP, das wertvollste deutsche börsennotierte Unternehmen, hat den (in Euro gerechnet) teuersten Zukauf in der Unternehmensgeschichte gemeldet. Damit ist das DAX-Schwergewicht, das zugleich der größte Software-Anbieter in Europa ist, weiter auf großer Einkaufstour.

Mit dem neuerlichen Zukauf soll der aufstrebende US-Rivale Salesforce in Schach gehalten werden. Bereits zu Beginn dieses Jahres ...

Ein Beitrag von Rolf Morrien.