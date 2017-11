SAP: Massiver Ausbruch steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP konnte zum Ausklang der letzten Woche das gute charttechnische Gesamtbild insgesamt bestätigen. Dennoch sehen Chartanalysten bestimmte Risiken, die ein Abwärtspotenzial von gut 10 % mit sich bringen könnten. Konkret: Die Aktie hat am Freitag Schlusskurse von knapp über 96 Euro erreicht. Damit setzte sich der charttechnisch gültige mittelfristige Aufwärtstrend letztlich weiter fort. Die Aktie befindet sich seit einigen Wochen auf dem Weg in Richtung 100 Euro. Am 29. August war das aktuell gültige 6-Monats-Tief bei 87,28 erreicht worden. Dies markierte den Beginn des Aufwärtsmarsches in Richtung 100 Euro, der am 1. November zum aktuellen Allzeithoch bei 99,91 Euro führte. Bislang also scheiterte SAP noch am Ausbruch auf mehr als 100 Euro. Sofern dies dennoch in den kommenden Wochen gelingen sollte, wird die Aktie auch deutlich höhere Kurse erzielen können, sind sich die charttechnischen Spezialisten sicher.

SAP ist dabei durch enge Unterstützungen, beispielsweise in Höhe von 95 Euro, relativ gut nach unten geschützt. Auch bei 90 Euro finden sich deutliche Haltepunkte. Insofern ist die Aktie aktuell vergleichsweise ungefährdet. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind zu 75 % der Meinung, der Titel sei ein „Kauf“. 25 % wollen „halten“, während niemand für einen „Verkauf“.

SAP im technischen Aufwärtstrend

Die jüngste Entwicklung spiegelt sich auch in den Urteilen der technischen Analysten wider. Die Aktie ist im Aufwärtstrend. Erst bei 91,93 Euro würde der GD200 unterkreuzt. Dies spricht für ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.