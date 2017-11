SAP: Magische Grenze erreicht – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

SAP hat in den zurückliegenden Handelswochen einige deutliche Schritte nach oben gemacht. An den diversen Börsenplätzen ist die Aktie ohne neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten um annähernd 5 % gestiegen – binnen einer Woche. Noch wichtiger: Die Aktie schaffte dabei am 1. November sogar den Sprung über die magische Grenze von 100 Euro. Dies ist aus Sicht von charttechnischen Analysten ein deutliches Zeichen für einen massiven Aufwärtstrend gewesen. Gleichzeitig wurde damit ein neues Allzeithoch realisiert.

Bei 100,35 Euro blieb der Kurs am 1. November stehen, also beim höchsten Tagesendkurs aller Zeiten. Nach unten hin verfügt SAP auf Höhe von etwa 95 Euro über weitere Unterstützungen, so dass kein größerer Absturz zu befürchten ist. Charttechniker meinen, dass die Überwindung der Marke von 100 Euro Potenzial für deutlich stärkere Kurssteigerungen freisetzen dürfte.

Fundamental orientierte Analysten sind zu 75 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % der Analysten wollen derzeit „halten“, während niemand den Titel „verkauft“.

Technische Analysten: SAP auf dem Weg nach oben!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen Zeitdimensionen aufwärts gedreht. Damit ruhe der Hausse-Modus auf breiten Schultern. Der Abstand zum GD200 liegt bei knapp 10 % – ein starker positiver Trend!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.