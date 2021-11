SAP: Luftholen vor dem Ausbruch! RuMaS Daytrading-Tipp des Tages!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nach einer Rallyebewegung ist SAP ISIN: DE0007164600 die Luft ausgegangen. Den vierten Tag in Folge hat die Aktie Kursverluste verzeichnet. Pessimisten rechnen mit dem Schlimmsten, Optimisten bereiten sich auf einen Einstieg vor. Trotz des Rücksetzers notiert SAP nah am Jahreshoch und wenn der Ausbruch über 130,00 Euro gelingt, rückt das Allzeithoch in den Fokus, dass im Jahr 2020 knapp oberhalb von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



