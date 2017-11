SAP: Kräftesammeln für den Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

SAP notiert derzeit kurz vor der Grenze zur wichtigen Marke von 100 Euro. Noch niemals stand die Aktie von SAP so hoch wie in der vergangenen Woche oder nach dem Auftakt in dieser Woche. In den letzten Tagen musste die Aktie in einem schwächelnden Gesamtmarkt etwas abreißen lassen. Nun fehlen wieder knapp 4 %, um die magischen 100 Euro zu erreichen und zu überqueren. Charttechniker deuten dies jedoch nur als kleine Pause auf dem Weg nach oben. Das bisherige Allzeithoch steht bei 99,91 Euro und wurde am 1. November 2017 markiert. Nach unten hin verfügt SAP aus charttechnischer Sicht bereits wieder in Höhe von 95 Euro über massive Haltezonen. Aus charttechnischer Sicht kann es daher eigentlich nur aufwärts gehen.

Fundamental orientierte Analysten verweisen darauf, dass die US-Justiz wegen einer möglichen Korruptionsaffäre in Südafrika gegen SAP ermittele. Dies ist allerdings seit gut 10 Tagen bekannt und dürfte nach Meinung von charttechnischen Spezialisten bereits eingepreist sein. So sind denn auch 75 % aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % plädieren dafür, lediglich zu „halten“, während niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Eindeutiger Hausse-Modus

Technische Analysten sind der Meinung, SAP sei deutlich im Aufwärtstrend. Die Aktie hat in allen zeitlichen Dimensionen den jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs hinter sich gelassen. Erst ab Kursen von etwa 92,20 Euro sei ein Abwärtstrendwechsel denkbar.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.