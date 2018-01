SAP: Die Käufer geben wieder Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

die Aktie der SAP ist eines der Schwergewichte im Deutschen Aktienindex, doch wie der Index selbst vermochte auch die SAP-Aktie in den letzten Wochen nicht vollständig zu überzeugen. Sie musste im Dezember herbe Verluste hinnehmen und fiel dabei auf eine zentrale Unterstützung zurück.

Am 1. November war die Welt für die SAP-Aktionäre noch in Ordnung. Die Aktie stieg bis auf 100,70 Euro und markierte damit ein neues Allzeithoch. Anleger, die damals noch von einer nun bevorstehenden Jahresendrallye bei SAP geträumt hatten, sahen sich schwer getäuscht, denn die Aktie brach ihre Rallye anschließend ab und ging in eine abwärtsgerichtete Flagge über.

Mitte Dezember zeigten die Käufer noch einmal Stärke und initiierten einen Anstieg, der jedoch ebenfalls schnell wieder abverkauft wurde. Bei diesem Abverkauf setzte der Softwareriese bis auf die wichtige Unterstützungszone zwischen 92,71 und 91,86 Euro zurück. Sie wird durch das Oktobertief und die Unterkante der Flagge gebildet.

Ein wichtiges Signal

Es gelang den Bullen hier nicht nur die Aktie zu stabilisieren, sondern auch einen erneuten Anstieg einzuleiten. Das war wichtig, denn bei 90,99 Euro verläuft derzeit der seit August 2015 gültige Aufwärtstrend. Der Anstieg der letzten Tage hat die Aktie wieder in Richtung 98 Euro ansteigen lassen.

Ein erstes Zwischenziel wurde mit dem EMA50 Anfang des Jahres erreicht. Hier ist im Bereich von 95,35 Euro mit einem kurzzeitigen Innehalten, vielleicht auch mit leichten Abgaben zu rechnen, bevor der weitere Anstieg an die Oberkante der Flagge erfolgen sollte.

Aufpassen sollten die Anleger, wenn SAP unter 91 Euro zurückfallen sollte. In diesem Fall wäre der seit August 2015 bestehende Aufwärtstrend gebrochen, was weitere Abgaben in Richtung 86,24 Euro und damit auf das Tief aus dem August 2017 nach sich ziehen dürfte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.