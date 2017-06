SAP: Insider verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

wer die SAP-Aktie bereits längere Zeit im Depot hat, braucht nicht zu klagen. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und hat alleine in den letzten 12 Monaten um rund ein Drittel zugelegt. Auf Sicht von 3 Jahren sind es schon über 70%, und auf Sicht von 5 Jahren rund 110% Zuwachs. Und dabei sind die Dividendenzahlungen noch nicht einmal berücksichtigt! Nach so schönen Gewinnen ist es nicht verwunderlich, wenn einige Aktionäre auch einmal Gewinne mitnehmen. Dies gilt wahrscheinlich für Privatanleger genauso wie für institutionelle Investoren und auch Unternehmens-Insider.

SAP: Wenn ein Unternehmens-Insider verkauft…

So hat zuletzt laut SAP ein Mitglied des SAP-Aufsichtsrats am 7. Juni über den Xetra-Handel SAP-Aktien verkauft. Insgesamt ging es danach um ein Volumen von immerhin 23.463,45 Euro, der durchschnittliche Verkaufskurs lag bei 95,7692 Euro. Wie ist dieser Verkauf zu bewerten? Das ist nicht eindeutig. Denn ein Kauf ist üblicherweise eine Art Vertrauensbeweis. Ein Verkauf muss aber nicht im Gegenteil bedeuten, dass der Unternehmens-Insider das Vertrauen in das eigene Unternehmen verloren hat. Wir kennen den persönlichen Hintergrund nicht – vielleicht steht bei dem Insider eine größere persönliche Ausgabe an und es gilt, Cash durch den Verkauf von Vermögensgegenständen zu realisieren. Es ist interessant, die Entwicklung im Blick zu behalten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.