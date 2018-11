SAP: Insider kauft!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Beim Blick auf den Kursverlauf der SAP-Aktie stellt sich die Frage, ob die Bodenbildung nun erfolgreich war. Schließlich wurden die am 20. November markierten Tiefstkurse von zwischenzeitlich unter 87 Euro nicht mehr erreicht bzw. unterschritten – im Gegenteil, es gab einen gewissen Rebound. Also kaufen in der Hoffnung, dass der Aktienkurs bald wieder in dreistelligen Kursregionen notiert? Das 12-Monats-Hoch lag immerhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.