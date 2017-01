SAP: Hier ist noch MEHR drin!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

die Quartalszahlen sind draußen! Das Wachstum wird in Zukunft mehr zulegen als viele Experten erwarten. Besonders das Cloud Geschäft trägt seine Früchte. SAP ist auf den Weg zu neuen Rekordergebnissen. Und auch die Aktie kennt kein Halten mehr. Ein Wochengewinn von 1,72 Prozent katapultierte den Kurs der Aktie auf neue Höchststände. Ein Ende scheint aktuell nicht in Sicht. Die Aktie kostet zurzeit etwa 85 Euro an der Börse.

Mietsoftware als Meilenstein

Viele Kunden verlangen heute cloudbasierte Software Lösungen zum Mieten. So umgehen viele Firmen hohe Einmalzahlungen der Produkte. Zum Leidwesen der Anbieter wie SAP. Solch ein Angebot wirft erst nach drei Jahren den Gewinn einer einmaligen Lizenz ab. Das senkt die Margen. Im vierten Quartal zeigte sich das Ergebnis so wie die Analysten es erwarteten. Der Gewinn erhöhte sich um 2 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro. Der allgemeine Tenor der Analysten lag bei 2,4 Milliarden Euro. Betrachtet man das Gesamtjahr steht ein Gewinnwachstum von 6,63 Milliarden Euro in den Büchern. Ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Umsatzplus von sieben Prozent steht nun zu Buche. Das entspricht einem Erlös von 22,07 Milliarden Euro. Der Vorstand kündigte an die Dividende anzuheben.

