SAP: Großes Nachholpotenzial?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei der jüngsten Markterholung ist die Aktie von SAP auffallend deutlich gegenüber dem DAX zurückgeblieben. Lauert hier damit ein großes Erholungspotenzial, oder bleibt die Aktie ein Underperformer?

SAP vollzieht eine erfolgreiche Transformation in die Cloud, die Erlöse in diesem Bereich wachsen dynamisch. Im letzten Jahr lag die Wachstumsrate bei 28 Prozent. Im Jahresverlauf 2021 hat das Tempo allerdings abgenommen, so dass für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung