SAP: Geldsegen für die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Chart der SAP-Aktie könnte kurzfristig kräftig durcheinandergewirbelt werden, denn das Unternehmen plant umfangreiche Kapitalmaßnahmen. Bis Ende 2020 will das Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen und/oder eine Sonderdividende ausschütten. Das Programm hat einen Umfang von 1,5 Milliarden Euro.

Genauere Hinweise will der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag am 12. November in New York bekanntgeben. Auch zukünftig sollen mindestens 40 Prozent des IFRS-Gewinns ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung