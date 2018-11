SAP: Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP will auch nach der milliardenschweren Akquisition des US-Unternehmens Qualtrics seine Gewinnspanne ausbauen. Dies kündigte SAP-Finanzchef Luka Mucic am Freitag auf einer Konferenz in Barcelona an, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Demnach werde Europas größter Softwarekonzern die Marge im kommenden Jahr verbessern. So werde man in der Lage sein, rasch nach der Qualtrics-Übernahme Wachstum und Gewinne zu steigern. Detailliertere Informationen will der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.