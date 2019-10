SAP: Druckaufbau vor dem nächsten Anstieg

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie war in den letzten Tagen damit beschäftigt, den in der ersten Hälfte des Oktobers vollzogenen Anstieg zu konsolidieren. Zwar konnte das am 22. Oktober bei 120,94 Euro erreichte Hoch noch nicht wieder erreicht werden, doch schaut man auf die Tagestiefkurse, ergibt sich seit dem Gap vom 11. Oktober zwischen 105,66 und 112,18 Euro eine klare Aufwärtstrendenz. Sie lässt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



