Die Aktie von SAP weiß nicht nur an der Börse zu gefallen, auch die SAP Dividende ist für Anleger durchaus attraktiv. Seit mehr als fünf Jahren ist diese jetzt schon stetig am Steigen. Im Jahr 2017 wurde jüngst eine deutliche Erhöhung der SAP Dividende auf 1,40 Euro je Aktie angekündigt, was einer Steigerung von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.