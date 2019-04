SAP-Chef verteidigt Restrukturierungsprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dts Nachrichtenagentur) - SAP-Vorstandschef Bill McDermott hat das laufende Restrukturierungsprogramm bei dem Softwarekonzern verteidigt. "Wir müssen da stark sein, wo uns unsere Kunden am dringendsten brauchen", sagte McDermott dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstagsausgabe). Man brauche dafür "aber in der Belegschaft die richtigen Fähigkeiten - und die müssen wir aufbauen".

SAP hatte am Montag auch in Deutschland ein Freiwilligen- und Vorruhestandsprogramm gestartet, bei dem unternehmensweit bis zu 4.400 Stellen wegfallen sollen. Mitarbeiter, die ausscheiden wollen, können sich bis zum 5. Mai dafür registrieren. Im Gegenzug will SAP in Wachstumsbereichen neue Jobs aufbauen. Als Beispiel nannte der SAP-Chef das Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz. Doch nicht jeder der bis zu 4.400 betroffenen Mitarbeiter werde tatsächlich das Unternehmen verlassen, sagte McDermott. "Alle bekommen die Chance, sich zu qualifizieren und für einen anderen Job innerhalb des Unternehmens zu bewerben. Bei der Besetzung der neuen Stellen werden sie dann bevorzugt", so der SAP-Chef weiter. Eine in diesem Zusammenhang vom Betriebsrat geforderte Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Mitarbeiter schloss der Vorstandschef zwar nicht aus: "Aber Garantien passen nur schwer in eine Wirtschaftswelt voller Wettbewerbsdruck und Dynamik. Alle Vereinbarungen, die wir jetzt treffen, müssen realistisch sein", sagte McDermott dem "Mannheimer Morgen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur