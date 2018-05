SAP-Chef McDermott stellt sich mit seinen Plänen den Aktionären

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Mit seinen ehrgeizigen Plänen für die Zukunft des Softwarekonzerns stellt sich SAP -Chef Bill McDermott am Donnerstag (10.00 Uhr) den Aktionären. Bis 2026 will der US-Amerikaner den Börsenwert von SAP auf mehr als 300 Milliarden Euro verdreifachen, wie er kürzlich angekündigt hat.



Wie das gelingen soll, dürfte eine der zentralen Fragen bei der Hauptversammlung in Mannheim sein. Auch das Thema Vorstandsvergütung kommt dort erneut zur Sprache. Im Vorjahr hatten Aktionäre die hohen Summen für McDermott und die übrigen Vorstände heftig kritisiert. Nun stehen neue Regeln zur Abstimmung, mit denen die Vergütung insgesamt sinken soll./eni/DP/he