SAP: Das Beste kommt noch erst?

Mitte letzten Jahres hat die Aktie des Softwarespezialisten SAP zu einem bis heute anhaltenden Höhenflug angesetzt. Dies hat dazu geführt, dass es sich mittlerweile um das Dax-Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung handelt. Wie schätzen die Aktienexperten die Lage ein? Dazu sind in der letzten Woche sechs neue Studien erschienen, denen wir uns hiermit widmen wollen.

Für Analyst Gerardus Vos (Barclays) bleibt der SAP-Titel auch nach der Investorenveranstaltung der Favorit der Branche. Auch Adam Wood (Morgan Stanley) sieht Aufwärtspotenzial. Die Geschäftsziele für das laufende Jahr seien vom Management bestätigt worden. Er hält das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht.

Auch Thomas Becker (Commerzbank) beurteilt die Lage positiv. Die Margen würden sich weiter nach oben entwickeln, so der Fachmann. Nicht ganz so optimistisch gibt sich Analyst Laurent Daure von Kepler Cheuvreux. Gleichwohl sei mit gewissen Erfolgen in der Cloud-Sparte zu rechnen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 110,00 Euro (+26 %)

Commerzbank: „Buy“ – 100,00 Euro (+15 %)

Barclays: „Overweight“ – 95,00 Euro (+9 %)

JPMorgan: „Overweight“- 95,00 Euro (+9 %)



Morgan Stanley: „Overweight“ – 94,00 Euro (+8 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 82,00 Euro (-6 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

