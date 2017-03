SAP-Beratungshaus itelligence plant weiterhin starkes Wachstum und erwirbt neues Bürogebäude in Dresden / Denkmalgeschützes Hochhaus in der Breitscheidstraße bis Herbst 2018 bezugsfertig (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Dresden/Bielefeld (ots) -Nach der Übernahme des Application Management- undCloud-Spezialisten BIT.Group im sächsischen Bautzen wird dasSAP-Beratungshaus itelligence auch sein Engagement in der sächsischenLandeshauptstadt weiter intensivieren.So sollen in dem Gebäudekomplex in der Breitscheidstraße 48 inDresden bis Herbst 2018 auf einer Gesamtfläche von knapp 9.000 m²modernste IT-Arbeitsplätze entstehen. Die Mitarbeiterzahl deritelligence AG und der BIT.Group in Dresden soll sich bis Ende 2018von zusammen aktuell rund 275 auf über 350 erhöhen.Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "DerKauf und Ausbau des Gebäudes in der Breitscheidstraße ist nach dererfolgreichen Akquisition der BIT.Group ein klares Bekenntnis vonitelligence, den Standort Dresden weiter auszubauen. Die stabilsteigende Nachfrage nach IT-Beratung und -Services durch dieDigitalisierung bietet Mitarbeitern viele neue Chancen. Ich freuemich, dass wir hier in der sächsischen Landeshauptstadt mit ihrerreichen Hochschullandschaft internationale Karrieren in einem,spannenden Ambiente anbieten werden."Die Neu- und Umgestaltung des denkmalgeschützten Objekts in derBreitscheidstraße 48, dem ersten Hochhaus der DDR in Skelettbauweise,übernehmen in Kooperation die in Dresden ansässige MEIAG SächsischeImmobilien AG und das Dresdner Ingenieurbüro Mischke.Lars Janitz, Executive Vice President itelligence AG, Head ofGlobal Managed Services, itelligence AG, zu den Vorteilen des neuenStandorts im Südosten Dresdens: "Unser neuer Firmensitz in Dresdenbefindet sich in einer verkehrstechnisch günstigen Lage. Darüberhinaus bietet die neue Niederlassung Reserven für unser über 2018hinaus geplantes Wachstum. Und letztendlich ist es ein Beitrag an dieStadt Dresden, eine weitere Industriebrache zu beseitigen und in einattraktives Gebäude mit zugehörigen Campus zu verwandeln.", so Janitzweiter. Mit dem Schritt zur Erweiterung in Dresden werde man auch dieKooperationen mit Dresdner Hochschul- und Forschungseinrichtungensowie mit Netzwerken wie Silicon Saxony weiter intensivieren.Gerade von der Dresdner Universitäts- und Hochschullandschaftverspricht man sich beim SAP-Dienstleister itelligence - der lautWirtschaftsmagazin 'brand eins' zu den besten Unternehmensberatungenin Deutschland gehört - das für die weitere Expansion nötige Personalrekrutieren zu können. Aktuell beschäftigt itelligence weltweit rund6.000 hochqualifizierte Mitarbeiter in 24 Ländern."Wir sprechen in Dresden in erster Linie Absolventinnen undAbsolventen der hier und in der Umgebung ansässigen Universitäten undFachhochschulen an, die sich eine Tätigkeit in der Beratung und imService zu innovativen SAP-Lösungen im Zuge der fortschreitendenDigitalisierung als attraktiven Einstieg in ihre Berufskarrierevorstellen können. Eine gezielte - auch internationale -Karriereförderung und eine aktive Mitgestaltung der eigenen Zukunftim Unternehmen sind nur einige Pluspunkte bei einer Anstellung inunserem Haus", unterstreicht Lars Janitz.Bild: Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender itelligence AG.Über itelligenceitelligence ist als eines der international führendenSAP-Beratungshäuser mit rund 6.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAPBusiness-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierterAnbieter von Cloud Services und Application Management Services,SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® EnterpriseCloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweitkomplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassendenLeistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung,SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowieApplication Management Services bis hin zu Hosting Services -erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz rund 778 Mio.Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehörtitelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell