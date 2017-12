SAP: Bald wieder dreistellig?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

wenn Sie in SAP investiert sind oder planen, sich bei diesem Wert in den nächsten Wochen aktiv zu engagieren, dann beachten Sie bitte drei Werte:

92 Euro. Die Untergrenze der Range, in der die Aktie seit einiger Zeit hin und her pendelt. Fällt die Aktie der Softwareschmiede unter diesen Wert, wäre die Möglichkeit eines schnellen Erklimmens einer dreistelligen Marke für längere Zeit gescheitert und die Brötchen fielen beim Backen deutlich kleiner aus. Deshalb sollte an dieser Stelle auch ein Stopp Loss gesetzt sein.

Aus dem Pendelmodus ausbrechen

98 Euro. Die Oberkante der erwähnten Range. Ausbrüche über diese Schallmauer geben den Bullen ordentlich Dampf unter die Hufe und lassen dreistellige Werte sehr schnell in den Bereich des Möglichen rücken. Anschließend wäre der Himmel offen und hinderliche Wolken nicht in Sicht.

95 Euro. In diesem Bereich ist eine Unterstützungslinie in Form des EMA 50, die entscheidend für das Wohl und Wehe der Aktie sein wird. Gelingt es, diese Linie zu halten, ist Aufwärtspotential vorhanden, falls nicht, wird die Aktie wohl noch länger im Pendelmodus verharren.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.