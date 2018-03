SAP: Aussagen von Bill McDermott im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

SAP hat eine Präsentation online gestellt, die auf dem „Capital Markets Day“ in New York vom Unternehmen vorgestellt wurde. Das Publikum bestand aus Finanzanalysten und (möglichen) Investoren, und da der CEO von SAP (Bill McDermott) persönlich sprach, war es ganz interessant, sich diese Präsentation anzuschauen. Das ging auch, ohne nach New York zu reisen – denn nach der Veranstaltung wurde ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.