SAP: Der Ausbruch ist gelungen – und jetzt?

Am 15. Juni bildete der Kurs der SAP-Aktie bei 105,28 Euro ein neues Allzeithoch aus. Anschließend fiel die Aktie wieder etwas zurück und die Käufer stießen sich an der Marke von 105,28 in den folgenden Wochen mehrfach den Kopf. Insgesamt dreimal starteten die Bullen einen Anlauf, den Widerstand zu überwinden und ein neues Allzeithoch auszubilden.

Der letzte gescheiterte Versuch fand am 13. September statt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.